Valero Energy Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Valero Energy heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,32 Punkten, was darauf hinweist, dass Valero Energy überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich dazu. Auf dieser Basis ist Valero Energy weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für das Valero Energy-Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf Valero Energy diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 2 "Schlecht"-Signale (bei 1 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,2 Prozent und liegt damit 25,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 28,27). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Valero Energy daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Bezug gesetzt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Valero Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,23 Prozent erzielt, was 15,15 Prozent unter dem Durchschnitt (20,38 Prozent) liegt. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" in diesem Bereich.