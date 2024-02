Mit Valeo wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Aktuell weist die Valeo einen RSI-Wert von 23,4 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI25-Wert von 58, was auf eine neutrale Einschätzung des Aktienkurses hindeutet. Insgesamt wird der RSI als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Valeo von 11,73 EUR sich um -27,1 Prozent vom GD200 (16,09 EUR) entfernt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Im Vergleich dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 12,72 EUR auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,78 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Valeo-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Valeo spiegeln überwiegend negative Meinungen wider, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Auch die Analyse von Handelssignalen ergibt ein deutliches Bild von 0 Gut- und 8 Schlecht-Signalen, was zu einer eindeutigen Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valeo 30, was in einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Branche liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält. Somit ist die Aktie von Valeo weder über- noch unterbewertet aus fundamentaler Sicht.