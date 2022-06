Valeo unterzeichnet wichtigen Vertrag für fortschrittliche Fahrassistenzsysteme mit der BMW Group

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Paris (ots) -Valeo und die BMW Group haben eine umfangreiche Zusammenarbeit beschlossen, in deren Rahmen Valeo die ADAS-Domain-Controller, Sensoren und Software für das Einparken und Manövrieren für die kommende Plattformgeneration "Neue Klasse"* von BMW liefern wird. Diese soll 2025 auf den Markt kommen.Valeo wird den ADAS-Domain-Controller entwickeln und produzieren, der in der Lage ist, alle Datenströme von allen ADAS-Sensoren in den Fahrzeugen der BMW Group auf Basis der Plattform "Neue Klasse" zu verwalten. Alle Fahrassistenzfunktionen werden vom Valeo ADAS Domain Controller gehostet und verarbeitet und dieser wiederum wird von Qualcomm Snapdragon SoCs** angetrieben. Der ADAS-Domain-Controller wird die Software-Plattform von Valeo für langsame Fahrmanöver sowie die Software von BMW und Qualcomm für die Fahrautomatisierung beherbergen.Das von Valeo, der BMW Group und Qualcomm gemeinsam entwickelte System ist mit einigen der leistungsstärksten Automobilprozessoren auf dem Markt ausgestattet. Somit ist es in der Lage, die Umgebung des Fahrzeugs sowie das Fahrzeuginnere in Echtzeit zu erfassen und zu verstehen. Im Laufe des Fahrzeug-Lebenszyklus werden neue Funktionen und Upgrades hinzugefügt.Dr. Nicolai Martin, Senior Vice President Driving Experience BMW Group, kommentierte: "Die Zusammenarbeit zwischen der BMW Group und Valeo baut auf den erfolgreichen Produkten auf, die wir in den letzten Jahrzehnten gemeinsam entwickelt haben. Vor mehr als 30 Jahren haben wir die BMW Park Distance Control als Weltneuheit auf den Markt gebracht, und vor rund 15 Jahren hat die BMW Group damit begonnen, ihren Kunden eine Multikamera-Ansicht anzubieten. Heute setzt der neue BMW 7er den Maßstab für mühelose und moderne Fahrerassistenzsysteme. Wir freuen uns darauf, die Zukunft gemeinsam mit Valeo - durch diese enge Zusammenarbeit in unserer nächsten Generation für Manövrier- und Parklösungen - zu gestalten."Marc Vrecko, President der Business Group Comfort & Driving Assistance Systems von Valeo, kommentiert: "Wir freuen uns und sind stolz darauf, diese Reise mit unseren langjährigen Partnern bei BMW anzutreten. Neben den Möglichkeiten, die sich aus unserem integrierten Software-Stack ergeben, ist der Domain Controller selbst ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Strategie für eine sicherere und intelligentere Mobilität. Die BMW "Neue Klasse" wird auch die nächste Generation der Ultraschallsensoren von Valeo, die komplette Palette der Surround-View-Kameras sowie eine neue multifunktionale Innenraumkamera enthalten, die zu einer verbesserten Sicherheit beitragen und ein neues Nutzererlebnis schaffen wird."Dieser wichtige Vertrag zwischen BMW und Valeo verdeutlicht den tiefgreifenden Wandel, der sich in der Automobilbranche vollzieht. Erweiterte Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) werden immer häufiger eingesetzt und ermöglichen es dem Auto, seine Umgebung mit immer größerer Präzision wahrzunehmen. Software wird immer häufiger eingesetzt und ist für die Steuerung des Fahrzeugs selbst und seiner Sensoren unerlässlich. Daher sind leistungsstarke Prozessoren wie der ADAS-Domain-Controller der Schlüssel zur Verarbeitung der riesigen Datenmengen und zur Ausführung von Anweisungen.* "Neue Klasse": die modulare Plattform der nächsten Generation für BMW Elektrofahrzeuge.** SoC: System on a Chip.Das Bildmaterial steht unter folgendem Link zum Download bereit:https://ots.de/CFYf4EÜber Valeo:Valeo ist ein Automobilzulieferer und arbeitet mit allen Fahrzeugherstellern weltweit zusammen. Als Technologieunternehmen entwickelt Valeo innovative Produkte und Systeme, die zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zu einem intuitiven Fahrerlebnis beitragen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 17,3 Milliarden Euro und investierte 8,7 Prozent seines Erstausrüstungsumsatzes in Forschung und Entwicklung. Valeo verfügt über 184 Werke, 21 Forschungszentren, 43 Entwicklungszentren und 16 Vertriebsstützpunkte und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 weltweit 103.300 Mitarbeiter in 31 Ländern. Valeo ist an der Pariser Börse notiert.Pressekontakt:VALEO100 rue de Courcelles, 75848 Pariswww.valeo.comAndreas vom BruchDirector Communications Germany+49 (0) 1622320803andreas.vom-bruch@valeo.comOriginal-Content von: Valeo, übermittelt durch news aktuell