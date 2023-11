Valeo Quartalszahlen Prognose: Umsatzplus von +221,27% und Gewinnsteigerung um +27,43%

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

In nur 111 Tagen wird das Unternehmen Valeo seinen Anlegern einen Einblick in seine Quartalszahlen für das 4. Quartal gewähren. Die Spannung steigt, denn Analysten prognostizieren laut Datenanalyse ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz im 4. Quartal 2022 bei 4,32 Mrd. EUR lag, wird nun mit einem beeindruckenden Sprung auf 13,86 Mrd. EUR gerechnet – eine Steigerung um +221,27 Prozent! Auch der Gewinn soll sich um +27,43% erhöhen und voraussichtlich bei 55,75 Mio. EUR liegen.

Der Ausblick auf das gesamte Jahr ist für die Aktionäre ebenso vielversprechend. Die Analysten prognostizieren eine Umsatzsteigerung von +221,27 Prozent sowie einen Gewinnanstieg um +27,43 Prozent auf 55,75 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (43,75 Mio. EUR). Der Gewinn pro Aktie wird sich demnach jährlich um 0,93 EUR erhöhen.

Trotz der positiven Aussichten haben einige Anleger offenbar Bedenken und warten gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen by Valeo – dies spiegelte sich auch in den letzten 30 Tagen wider: Der Kurs veränderte sich um -18,84%.

Aber was sagen die Experten dazu? Laut Prognosen erwarten sie in den kommenden zwölf Monaten eine Kurssteigerung auf 23,40 EUR. Das bedeutet basierend auf dem derzeitigen Kurs einen Gewinn von +88,63%. Anleger, die jetzt einsteigen wollen, können also mit einem satten Gewinn rechnen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei Valeo. Der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

Abschließend bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln werden und ob sich die erwarteten Gewinne und Umsätze auch bewahrheiten. Aktionäre sollten also gespannt sein und ihre Investitionsentscheidungen auf Basis solider Informationen treffen.

