Valeo Pharma A-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Valeo Pharma wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44 Punkten, was bedeutet, dass die Valeo Pharma-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Valeo Pharma-Aktie aktuell bei 0,28 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,195 CAD liegt, hat die Aktie einen Abstand von -30,36 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) fällt mit einer Differenz von -15,22 Prozent negativ aus, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich verringert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Valeo Pharma in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Valeo Pharma eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage der verschiedenen Analysen.