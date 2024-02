Valeo Pharma A Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Valeo Pharma-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 80,56 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger starke Schwankungen und weist aktuell weder auf überkaufte noch überverkaufte Werte hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Valeo Pharma in den letzten Wochen deutlich verbessert. Das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Die Aktie wird insgesamt auf dieser Ebene daher mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Valeo Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,29 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,15 CAD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -48,28 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,23 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien dominierten zuletzt mehrheitlich negative Meinungen über Valeo Pharma, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten Tagen wurde sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Valeo Pharma beschäftigt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Indikatoren eine überwiegend negative Bewertung für die Valeo Pharma-Aktie.