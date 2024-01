Valeo Pharma A Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert von Valeo Pharma liegt bei 14,29, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 27,03 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Valeo Pharma derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,32 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,235 CAD) um -26,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,17 CAD, was einer Abweichung von +38,24 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt dies eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität um das Unternehmen nahm ebenfalls zu, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Valeo Pharma-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analyse von Valeo Pharma auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Valeo Pharma hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.