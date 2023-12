Valeo Pharma A Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Valeo Pharma war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen positive Stimmung und keine negativen Diskussionen. An den übrigen neun Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Valeo Pharma auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Valeo Pharma wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Valeo Pharma-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Valeo Pharma eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Valeo Pharma in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Valeo Pharma, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Valeo Pharma derzeit bei 0,32 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,18 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -43,75 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50, basierend auf den letzten 50 Tagen, hat derzeit einen Stand von 0,16 CAD, was zu einem Abstand von +12,5 Prozent führt und somit als "Gut" bewertet wird. Somit wird die Gesamtnote für Valeo Pharma als "Neutral" vergeben.