Valeo Aktie: Das wird nichts mehr!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Valeo. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz ist leicht zurückgegangen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Valeo-Aktie daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Valeo derzeit einen höheren Wert von 1,25 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -5,19 Prozent erzielt hat, was 5,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den sozialen Medien wurde Valeo in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch überwiegend positive Themen rund um den Wert. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 9 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.