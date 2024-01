Valeo Aktie: Der weitere Knall!

Valeo mit höherer Dividendenrendite als Branchendurchschnitt

Der französische Autozulieferer Valeo bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von +1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Automatische Komponenten"-Branche und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aktienkursentwicklung unterdurchschnittlich

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Valeo bei -5,19 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, was Valeo ebenfalls deutlich unterbietet. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse zeigt gemischte Signale

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Valeo liegt bei 16,95 EUR, während der Aktienkurs bei 13,17 EUR notiert, was einen Abstand von -22,3 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 13,38 EUR, was einer Differenz von -1,57 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser Analyse.

Relative Strength Index deutet auf überkaufte Aktie hin

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Valeo beträgt 72,11 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Valeo daher in diesem Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.