Valeo Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Valeo verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,19 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Underperformance von -5,19 Prozent für Valeo in dieser Branche. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, und Valeo unterbot diesen Wert um 5,19 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Valeo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Valeo für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Valeo 30. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird Valeo daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Valeo mit 10.855 EUR derzeit um -13,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -32,11 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.