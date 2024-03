Valeo Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die Bewertung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten haben Valeo auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Jedoch haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Valeo hervorgehoben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab neun konkrete Signale, von denen acht als "Gut" und eines als "Schlecht" bewertet wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene der Handelssignale führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valeo liegt bei 30,15, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Neutral"-Bewertung.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Valeo-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Valeo daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 1,25 Prozent hat Valeo derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Valeo-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.