Valeo Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die Valeo-Aktie einen RSI-Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI (57,18) zeigt keine überkaufte oder -verkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Valeo nach der RSI-Bewertung.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmungsrate für die Valeo-Aktie. Daher erhält sie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Valeo-Aktie mit einem Kurs von 10,8 EUR nun -7,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf -30,05 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Valeo mit -5,19 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent hat, liegt Valeo mit 5,19 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.