Valeo Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert für Valeo liegt bei 70,29, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 44,37, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht" Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt war. Auch statistische Analysen auf Basis historischer Daten deuten auf überwiegende Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen hin. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende schneidet Valeo im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (0 %) mit einer Dividende von 1,25 % besser ab, was zu einer "Gut" Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valeo liegt bei 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Valeo weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral" Bewertung in dieser Kategorie führt.