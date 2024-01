Valeo Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Valeo herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,84 Punkten, was darauf hinweist, dass Valeo weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,23, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Valeo-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt Valeo mit einer Dividendenrendite von 1,25 % über dem Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (0 %). Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Differenz 1,25 Prozentpunkte beträgt. Daher lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.

Die Anleger-Stimmung bei Valeo in den Diskussionsforen und Meinungsspaltender sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die zu einer "Gut"-Einschätzung führen. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 7 Schlecht- und 0 Gut-Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich damit zur Anleger-Stimmung ein "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Valeo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,55 EUR mit dem aktuellen Kurs (12,09 EUR) verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -26,95 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 13,18 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.