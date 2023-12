Valeo Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die technische Analyse der Valeo-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 14,1 EUR sich um -18,78 Prozent vom GD200 (17,36 EUR) entfernt. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 13,24 EUR auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Valeo-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Die Diskussionen rund um Valeo auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung wider, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Valeo in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien erhält die Valeo-Aktie auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) ein "Neutral". Mit einem KGV von 30,15 liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Somit wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien als "Neutral" bewertet.