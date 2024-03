Valeo Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die Aktie von Valeo wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den vergangenen Monaten wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie weiterhin als "Schlecht" kennzeichnet.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 53,54 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auch auf der Basis des RSI die Einstufung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valeo liegt bei 30, was im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" als neutral bewertet wird. Die Aktie wird somit weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Valeo geäußert wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Valeo anhand verschiedener Faktoren als "Neutral" bis "Gut" bewertet.