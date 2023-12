Valeo Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die technische Analyse von Valeo zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 17,16 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,755 EUR liegt. Auf dieser Basis erhält Valeo eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,22 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Valeo in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 31, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 48,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Valeo auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.