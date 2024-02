Valeo Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Aktienkurs von Valeo verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,19 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten", die im Durchschnitt um 0 Prozent zulegten, bedeutet dies eine Underperformance von -5,19 Prozent. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 0 Prozent, wobei Valeo 5,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert abschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Valeo beträgt 1,25 Prozent, was 1,65 Prozent unter dem Mittelwert (2,91) liegt. Aufgrund dessen erhält Valeo eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität bezüglich Valeo eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Valeo.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Valeo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,18 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,375 EUR liegt, was einer Abweichung von -29,7 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 12,8 EUR unter dem letzten Schlusskurs (-11,13 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Valeo-Aktie führt. Insgesamt erhält die Valeo-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.