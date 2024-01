Valeo Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die technische Analyse zeigt, dass die Valeo derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 17,1 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (13,915 EUR) um -18,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 13,26 EUR, was einer Abweichung von +4,94 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" bewertet, insgesamt also mit dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 70,29, was zu der Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,37, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Valeo in den letzten Tagen. Es gab drei positive und zehn negative Tage mit einer unklaren Richtung an einem Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Valeo daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Valeo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Valeo weist eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Valeo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".