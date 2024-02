Valeo Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Das französische Unternehmen Valeo hat ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" als durchschnittlich angesehen wird. Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 11,51 EUR von Valeo um -28,6 Prozent unter dem GD200 (16,12 EUR) liegt, was als negatives Signal interpretiert wird. Auch der GD50 von 12,73 EUR deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -9,58 Prozent beträgt.

Das Anleger-Sentiment für die Valeo-Aktie ist überwiegend negativ, was sich in den Diskussionen in den sozialen Medien und den veröffentlichten Meinungen widerspiegelt. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Valeo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (54,82 Punkte) als auch der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis (62,73) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Valeo-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung sowohl in der fundamentalen Analyse als auch in der technischen Analyse und im Anleger-Sentiment.