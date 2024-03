Valeo Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die technische Analyse der Valeo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 15,48 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,61 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -31,46 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 11,73 EUR, was bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -9,55 Prozent aufweist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtnote "Schlecht" für die technische Analyse.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Valeo bei 54,63 liegt, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält die Valeo-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Valeo-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,15 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Valeo-Aktie derzeit bei 1,25 Prozent liegt, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Valeo-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.