Valeo Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Kurs der Valeo-Aktie liegt derzeit bei 12,965 EUR, während der gleitende Durchschnittskurs bei 18,67 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -30,56 Prozent, was als schlecht bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 16,3 EUR, was einen Abstand von -20,46 Prozent bedeutet und ebenfalls als schlecht bewertet wird. Die Aktienbewertung insgesamt fällt daher schlecht aus.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Valeo. Es gab in den letzten Tagen sieben positive, vier negative und drei unentschiedene Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Einschätzung erhält Valeo eine gute Bewertung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere Kaufsignale berechnet, was zu einer weiteren guten Bewertung führt. Insgesamt wird Valeo daher von der Redaktion mit gut bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" hat Valeo in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -5,19 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt eine nullprozentige Rendite erzielten. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Valeo ebenfalls mit -5,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird Valeo in dieser Kategorie als schlecht bewertet.

Die Kommunikation über Valeo in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert, daher wird die Aktie neutral bewertet. Allerdings wurde über Valeo mehr als gewöhnlich diskutiert und die Aufmerksamkeit der Anleger steigt. Daher wird die Aktie insgesamt gut bewertet.