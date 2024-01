Valeo Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Valeo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 73, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 50,84 auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des RSI für Valeo.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Valeo-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valeo mit 30,15 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Branche "Automatische Komponenten". Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Valeo mit 1,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Automatische Komponenten"-Branche von 0 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die Gesamtbewertung auf Basis der RSI, Sentiment und fundamentaler Kriterien ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung für die Valeo-Aktie.