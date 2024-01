Valeo Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der Aktienkurs von Valeo wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als schlecht bewertet. Mit einer Rendite von -5,19 Prozent liegt die Aktie mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, schneidet Valeo mit einer Rendite von -5,19 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die Stimmung rund um Valeo auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Valeo diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Auch die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von vier konkret berechneten Signalen (4 "Schlecht", 0 "Gut).

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Aktie von Valeo eine insgesamt positive Bewertung erhält. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität waren in letzter Zeit stark, was zu der Einschätzung einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Valeo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Valeo auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Valeo in Bezug auf den RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Valeo in verschiedenen Bereichen eher negative Bewertungen erhält, was auf eine insgesamt schlechte Performance hindeutet.