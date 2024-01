Valeo Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Das französische Unternehmen Valeo weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30 auf, was im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Valeo mit 1,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine positive Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Das Stimmungsbild bei Valeo hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Valeo eine Rendite von -5,19 Prozent auf, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Valeo in Bezug auf das KGV neutral bewertet wird, eine gute Dividendenpolitik aufweist und positive Veränderungen im Stimmungsbild verzeichnet. Allerdings schneidet das Unternehmen in Bezug auf die Aktienkursentwicklung im vergangenen Jahr schlecht ab.