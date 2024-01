Valeo Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Valeo wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wie aus Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien hervorgeht. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen eine negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings zeigen tiefergehende und automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Valeo insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Valeo im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,19 Prozent erzielt, was 5,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 0 Prozent, und Valeo liegt aktuell 5,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valeo liegt mit 30,15 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Valeo bei 16,69 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,45 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -31,4 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -13,65 Prozent eine negative Tendenz auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.