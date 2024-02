Valeo Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Valeo-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Es gab zehn Tage, an denen positive Themen im Vordergrund standen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führte. Allerdings ergaben tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale dominierten.

Die langfristige Stimmung unter den Anlegern und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls ein negatives Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine insgesamt negative Stimmungslage hin. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für Valeo wurden als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Valeo bei 16,45 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,165 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -26,05 Prozent, was erneut zu einer negativen Bewertung führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -7,14 Prozent auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Valeo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,19 Prozent erzielt, was 5,19 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt die Aktie aktuell 5,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.