Valeo Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Der französische Automobilzulieferer Valeo hat eine Dividende von 1,25 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (0 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Das Unternehmen erhält daher eine Einstufung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass das aktuelle KGV von Valeo bei 30 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Valeo weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine neutrale Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Valeo in den vergangenen Monaten zugenommen hat. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Valeo derzeit -13,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -32,11 Prozent beläuft. Insgesamt ergibt sich daher aus charttechnischer Sicht eine negative Einschätzung für die Aktie von Valeo.