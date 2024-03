Valeo Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die französische Automobilzulieferer Valeo hat kürzlich eine Dividende angekündigt, die im Vergleich zum Aktienkurs eine positive Differenz von +1,25 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch Analysten. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Valeo eine Performance von -5,19 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Underperformance von -5,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Sektorvergleich ergibt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Dennoch ergibt die Analyse der sozialen Medien 7 positive Signale und 1 negatives Signal, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Valeo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,15 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.