Valeo Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf ins Verhältnis. Für Valeo betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 73,99 Punkten, was darauf hinweist, dass Valeo derzeit überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein anderes Bild, da Valeo auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Valeo eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent auf, was 1,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Automatische Komponenten" ist die durchschnittliche Dividendenrendite bei 0 Prozent. Somit erscheint die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten lukrativ und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien zu Valeo untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare eher negativ war. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Valeo diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine überwiegend negative Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Indikator herangezogen. Derzeit zeigt dieser für Valeo ein "Schlecht"-Rating, da der GD200 bei 17,02 EUR liegt und der Aktienkurs (12,98 EUR) um -23,74 Prozent darüber liegt. Für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 13,31 EUR, was einer Abweichung von -2,48 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Rating darstellt. Insgesamt wird Valeo daher technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft.