Valeo Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Valeo beträgt das aktuelle KGV 30. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher ist Valeo aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Valeo-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis negative Bewertungen erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 16,35 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 11,535 EUR liegt. Dies führt zu einer deutlichen Abweichung von -29,45 Prozent im Vergleich. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bewertet die Aktie negativ, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -11,41 Prozent. Insgesamt wird Valeo also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt sich, dass die Aktie wenig Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Valeo in diesem Punkt daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Valeo im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten eine höhere Dividendenrendite von 1,25 % aus, im Vergleich zum üblichen 0 %. Dadurch wird die Aktie mit "Gut" eingestuft, da der mögliche Mehrgewinn höher ist.