Valeo Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Valeo-Aktie unterdurchschnittlich in Automobilbranche

Die Valeo-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche eine Underperformance von -5,19 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, liegt Valeo um 5,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Valeo-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der 7-Tage-RSI beträgt 71,51 Punkte. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Valeo-Aktie bei 17,14 EUR liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,73 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 13,23 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Valeo auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valeo bei 30, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Valeo-Aktie in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet und entsprechend bewertet wird.