Valeo Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Im Fall von Valeo beträgt das aktuelle KGV 30. Im Vergleich dazu haben die durchschnittlichen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" ein KGV von 0. Somit ist Valeo aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität zu Valeo eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Valeo derzeit -13,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -32,11 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Analyse eines Titels. Für Valeo liegt der 7-Tage-RSI bei 63,56 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,84 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit wird Valeo insgesamt als "Neutral" bewertet.