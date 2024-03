Valeo Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die französische Automobilzulieferer Valeo hat eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent, was 1,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zum Branchendurchschnitt, und die Redaktion bewertet sie daher als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sechs Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und sieben Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Valeo. Auf Basis großer historischer Datenmengen ergab die statistische Auswertung einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, mit 10 "Gut"-Signalen und keinem "Schlecht"-Signal. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Valeo in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Valeo wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating, und insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat Valeo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,19 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,19 Prozent im Branchenvergleich für Valeo. Auch im Sektorvergleich lag Valeo mit -5,19 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.