Valeo Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Die Dividendenrendite für Valeo beträgt derzeit 1,25 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 2,91 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Valeo als "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 8 negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Valeo-Aktie wird als neutral bewertet, da die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Valeo liegt bei 64,03 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 67,62 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.