Valeo Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Valeo wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 23,24 Punkten, was darauf hinweist, dass die Valeo-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 52,84, was bedeutet, dass Valeo hier weder überkauft noch -verkauft ist und damit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Valeo eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Valeo eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Valeo daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Valeo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich Valeo beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Valeo in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Valeo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 15,08 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 11.435 EUR (-24,17 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 11,36 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis. Valeo erhält insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.