Valeo ADR Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Aktienkurs von Valeo verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,19 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Underperformance von -5,19 Prozent für Valeo. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine Rendite von 0 Prozent verzeichnete, liegt Valeo um 5,19 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bei Valeo festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Valeo liegt derzeit bei 71,51 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird und daher als "Schlecht" betrachtet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Valeo weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Hinsichtlich der Dividende weist Valeo derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.