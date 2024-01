Valens Aktie: Ist das noch normal?

Analysteneinschätzung: Die Aktie von Valens Semiconductor wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen zu Valens Semiconductor aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 9 USD, was einer Erwartung von 270,37 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 2,43 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Valens Semiconductor können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Valens Semiconductor in diesem Punkt.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Valens Semiconductor-Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 2,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,43 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über diesem Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Valens Semiconductor-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 61,54, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 43,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Valens Semiconductor-Aktie.