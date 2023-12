Valens Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Valens Semiconductor Ltd":

Die Aktienanalyse von Valens Semiconductor ergibt ein insgesamt positives Bild. Laut Analystenmeinungen wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Das Kursziel wird auf 9 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 278,15 Prozent bedeuten würde. Obwohl es in den letzten 30 Tagen keine Aktualisierungen von Analysten gab, wird die Aktie insgesamt positiv eingestuft. Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Valens Semiconductor ist größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,53, was ebenfalls zu dieser Bewertung führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,38 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,27 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Valens Semiconductor auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.