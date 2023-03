Vale S.A.-Aktie: Nicht entmutigen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":

Auch für Vale S.A. ist es in wenigen Tagen so weit: Das Unternehmen wird am 26.04. seinen Geschäftsbericht für das 1. Quartal vorstellen. Wird man seine eigenen Gewinn- und Umsatz-Prognosen übertreffen können? Welche Auswirkungen könnte dieser Tag auf den Aktienkurs von Vale S.A. haben?

Die Veröffentlichung des neuen Zahlenwerks der Vale S.A.-Aktie steht ins Haus: In 31 Tagen will das an der Börse mit 67,11 Milliarden USD bewertete Unternehmen den Quartalsbericht vorlegen. Bei Anlegern und Analysten steigt somit die Spannung. Laut Marketscreener-Daten sind sich die Experten im Mittel einig, dass für das 1. Vierteljahr ein leichten Umsatzminus zu erwarten ist. Konkret soll der Umsatz im Vorjahresvergleich um 8,85 Prozent auf 10,26 Milliarden USD sinken. Das operative Ergebnis (Ebit) sehen die An Verlust von 4,44 Milliarden...