Vale Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse der Vale-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,05 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,596 EUR, was einem Unterschied von -3,48 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und ergab einen Wert von 13,37 EUR. Da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt lag, wird eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Vale für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Vale-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität im Netz festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Vale in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Vale in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Positive Themen bei den Diskussionen in den vergangenen Tagen führen jedoch zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vale-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Vale für diesen Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.