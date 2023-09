Vale Aktie: Quartalsergebnisse und Prognosen – Umsatzplus trotz Gewinnrückgang erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":

Finanzen im Fokus: Wie entwickelt sich die Vale Aktie und welche Quartalsergebnisse sind zu erwarten?

Die Quartalsbilanz des brasilianischen Unternehmens Vale mit Sitz in Rio De Janeiro steht kurz bevor. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

In nur 53 Tagen wird Vale seine neuen Quartalszahlen vorstellen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 54,99 Mrd. EUR zählt das Unternehmen zu den Schwergewichten an der Börse. Entsprechend groß ist das Interesse der Investoren an den Ergebnissen.

Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Vale einen Umsatz von 1,87 Mrd. EUR – nun wird ein Anstieg um +11,40 Prozent auf...