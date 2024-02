Vale Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Koninklijke Vopak":

Die technische Analyse von Vale-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 13,05 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,85 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,35 EUR, was einer Abweichung von -3,75 Prozent entspricht und auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Vale basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Vale in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Vale haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Aufmerksamkeit für das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Vale daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vale-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung "Neutral".