Valartis Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen über Valartis, was sich positiv auf das Anleger-Sentiment auswirkt. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessieren, vor allem positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt erhält Valartis eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Valartis-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 13,02 CHF lag, während der aktuelle Kurs bei 11,9 CHF liegt, was einer Abweichung von -8,6 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 12,27 CHF, was einer Abweichung von -3,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Valartis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Valartis-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 55). Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Valartis.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valartis mit einem Wert von 7,57 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kapitalmärkte" von 28 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 74 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.