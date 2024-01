Valartis Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Valartis gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Valartis festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Finanzen"-Branche liegt die Rendite von Valartis mit -27,01 Prozent um mehr als 37 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 10,84 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Valartis mit 37,86 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Valartis liegt bei 80,65, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Valartis in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Valartis ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,57 auf, was 69 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche (24,79). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.