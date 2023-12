Valartis Aktie: Was für ein Plan!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmungen in den sozialen Medien führen zu neuen Bewertungen für Aktien. Bei Valartis wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb wir insgesamt zu dem Ergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild kommen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Valartis beträgt das aktuelle KGV 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 23 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Valartis damit unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Valartis wider. In den letzten Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Valartis mittlerweile auf 13,86 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,75 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8,01 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 13,15 CHF, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -3,04 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.