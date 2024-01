Valartis Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Dividendenrendite von Valartis beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Durchschnittswert von 0,74 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders negativ für Valartis waren. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Richtung, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger hauptsächlich für negative Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Aus technischer Sicht erhält die Valartis-Aktie aufgrund des Durchschnitts des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um -8,09 Prozent davon abweicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs um -5,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im fundamentalen Bereich hat Valartis ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 24 haben. Dies deutet darauf hin, dass Valartis aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.