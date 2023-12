Valartis Aktie: Der Knall ist da!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Valartis diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Anleger beschäftigten sich vor allem mit den positiven Themen rund um Valartis, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Valartis-Aktie mit einem Wert von 7,57 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Valartis-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 13,89 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,5 CHF weicht somit um -10,01 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers herangezogen. Der kurzfristige RSI der Valartis-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 75,76 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "überkauft" eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der einen etwas längerfristigen Zeitraum betrachtet, liegt bei 52,25 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend erhält die Valartis-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysepunkte insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis, jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Sicht und bezüglich des RSI.