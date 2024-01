Valartis Aktie: Kaum zu glauben!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben.

In Bezug auf die Diskussionsintensität hat Valartis eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite der Valartis-Aktie beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau und liegt damit 5,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher hat die Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung erhalten.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Valartis eine Rendite von -29,44 Prozent, was 38,08 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die unterdurchschnittliche Performance führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Valartis als unterbewertet, da das KGV mit 7,57 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 24,87 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie als gut eingestuft.